اخبار الرياضه

علي جبر يكشف لأول مرة انطباعه عن السخرية من هدف ايفونا فى القمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر يكشف لأول مرة انطباعه عن السخرية من هدف ايفونا فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علي جبر، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز ومنتخب مصر، عن حقيقة استياءه من سخرية السوشيال ميديا من هدف أيفونا الشهر في مرمى نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب موسم 2015 - 2016 والذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

 

وأكد علي جبر في تصريحات تليفزيونية: "لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما، وأنا لا أتابع السوشيال ميديا ومثل هذه الأشياء لا تشغل بالي على الإطلاق".

 

 

Advertisements

أضاف مدافع بيراميدز إنه لا يحب الظهور في وسائل الإعلام كثيرًا منعا للإدلاء باي تصريحات قد تتسبب في غضب البعض، قائلاً: "لا أحب الظهور ولا التعامل مع السوشيال ميديا واركز فقط في عملي".

أردف حديثه: "ألعب مع فريق كبير وهو بيراميدز ويجب التركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات للسوشيال ميديا أو وسائل الإعلام من أجل التألق في الملعب".

وكشف علي جبر، عن فقراته التدريبية التى يقوم بتأديتها خلال تواجده فى المنزل خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس

وأكد: "أقوم بخوض بعض التدريبات في المنزل وهو حوالي 60 دقيقة عن طريق تنفيذ بعض التدريبات البدنية الذي يقوم الجهاز الفني بإرسالها اللاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم التأثر بتوقف النشاط".

وتابع جبر: "بالطبع تدريبات المنزل لا تكفي مثل الملعب أو الجيم ولكن هي محاولة للحفاظ على اللياقة وعدم زيادة الوزن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي جبر يكشف لأول مرة انطباعه عن السخرية من هدف ايفونا فى القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا