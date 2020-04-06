شكرا لقرائتكم خبر عن علي جبر يكشف لأول مرة انطباعه عن السخرية من هدف ايفونا فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علي جبر، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز ومنتخب مصر، عن حقيقة استياءه من سخرية السوشيال ميديا من هدف أيفونا الشهر في مرمى نادي الزمالك في لقاء القمة ببرج العرب موسم 2015 - 2016 والذى انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وأكد علي جبر في تصريحات تليفزيونية: "لم أشغل بالي بهدف أيفونا ولعبت بعدها بشكل طبيعي تماما، وأنا لا أتابع السوشيال ميديا ومثل هذه الأشياء لا تشغل بالي على الإطلاق".

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أضاف مدافع بيراميدز إنه لا يحب الظهور في وسائل الإعلام كثيرًا منعا للإدلاء باي تصريحات قد تتسبب في غضب البعض، قائلاً: "لا أحب الظهور ولا التعامل مع السوشيال ميديا واركز فقط في عملي".

أردف حديثه: "ألعب مع فريق كبير وهو بيراميدز ويجب التركيز في الملعب فقط وعدم الالتفات للسوشيال ميديا أو وسائل الإعلام من أجل التألق في الملعب".

وكشف علي جبر، عن فقراته التدريبية التى يقوم بتأديتها خلال تواجده فى المنزل خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وأكد: "أقوم بخوض بعض التدريبات في المنزل وهو حوالي 60 دقيقة عن طريق تنفيذ بعض التدريبات البدنية الذي يقوم الجهاز الفني بإرسالها اللاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم التأثر بتوقف النشاط".

وتابع جبر: "بالطبع تدريبات المنزل لا تكفي مثل الملعب أو الجيم ولكن هي محاولة للحفاظ على اللياقة وعدم زيادة الوزن".