شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة : ماحدث فى السوبر أمر غير مقبول وأتحفظ على مقعدين للمرأة بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أن ما حدث فى لقاء السوبر المحلى الأخير بين لاعبى والأهلى والزمالك بدولة الإمارات أمر مخزٍ وغير مقبول، خاصة أنك تلعب باسم مصر خارج بلادك، وكان يجب أن نقدم سلوكا يليق بنا.

وأضاف أبوريدة خلال برنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر أن اتحاد الكرة هو من يحكم الكرة المصرية، وليس الأهلى والزمالك، لكن لهما مكانة وثقل كبير، مؤكدا أن تطبيق اللائحة هو الحل للسيطرة على كل الأمور دون مجاملة أحد.

وعن حلم يتمنى تحقيقه، أكد أبو ريدة أن حلم حياته هو مشروع "الهدف" الذى لم يتخل عنه حتى بعد استقالته من الجبلاية، خاصة أن الاتحاد الدولى متداخل في هذا المشروع.

وتحفظ أبو ريدة على تخصيص مقعدين للمرأة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدا أن مقعدا واحدا يكفى خاصة بعد تقليل عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى الإنتخابات المقبلة .

وكشف رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لم يحسم قراره حتى الآن بالترشح على رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ورئاسة الاتحاد الأفريقي موضوع سابق لأوانه، خاصة في ظل تواجد رئيس اتحاد ولازال أمامه سنة، و"سعيد بمساندة الدولة المصرية لفكرة الترشح"، مؤكدا أن الكرة الأفريقية "تحتاج لإدارة ليست هشة".

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وعن مجلسه السابق، قال أبو ريدة: "نجحنا في تنظيم كان 2019 بشكل رائع رغم إخفاق المنتخب المصرى الذى صدم الجميع، ولم نقصر في واجبنا في أي شيء".

وطالب أبو ريدة، الأندية والجماهير بمساندة اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر، مؤكدا أنها نجحت في تطبيق تقنية الفيديو التي ستحقق العدالة بين الأندية في الدورى.