شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: سأخوض انتخابات الجبلاية بقائمة جديدة عن المجلس السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق انه سيخوض انتخابات الجبلاية المقبلة بتغيير كامل عن مجلسه السابق فى إطار رغبته بضخ دماء جديدة للإستفادة منها فى بناء الكرة المصرية بشكل جديد فى الفترة المقبلة.
وأضاف أبوريدة خلال برنامج ملعب أون تايم مع الإعلامى سيف زاهر أنه ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة لا يتعارض مع ترشحه لانتخابات الإتحاد الأفريقى، مؤكدا أن الجبلاية تسهل من موقفه كثيرا فى انتخابات الكاف.
وبسؤاله عن المكسيكى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بالقاهرة أجاب رئيس اتحاد الكرة السابق أن الغرض الأساسى من التعاقد مع أجيرى كان بناء جيل جديد للكرة المصرية وإعداده لكأس العالم المقبلة 2022 ، إلا أن اسناد تنظيم البطولة الأفريقية لمصر غير من الهدف الأساسى وأجبر الخواجه المكسيكى على ضم بعض عناصر الخبرة للاستفادة منها فى البطولة إلا أن أداء اللاعبين كان غير مؤهل لحصد اللقب.
وعن أزمة عمرو وردة داخل معسكر المنتخب خلال كأس الأمم الأفريقية أشار هانى أبو ريدة أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى وباقى أفراد المنتخب هم من طالبوا بمنح اللاعب فرصة جديدة وعدم إخراجه من المعسكر.
وأضاف أبو ريدة ان مصر لديها القدرة الكافية على استضافة كأس العالم عام 2030 بسبب الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية القوية والتى تتيح لمصر الحصول على استضافة المونديال إذا ما رغب المسئولين وقتها.
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