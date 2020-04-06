شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: لم أحسم موقفى النهائى من الترشح لرئاسة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لم يحسم قراره حتى الآن بالترشح على رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وقال المهندس هانى أبو ريدة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "رئاسة الاتحاد الأفريقي موضوع سابق لأوانه خاصة في ظل تواجد رئيس اتحاد ولازال أمامه سنة، وسعيد بمساندة الدولة المصرية لفكرة الترشح، مؤكدا أن الكرة الأفريقية تحتاج لإدارة ليست هشة".

وعن مجلسه السابق، قال أبو ريدة: "نجحنا في تنظيم كان 2019 بشكل رائع رغم إخفاق المنتخب المصرى الذى صدم الجميع، ولم نقصر في واجبنا في أي شيء".

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وطالب أبو ريدة، الأندية والجماهير بمساندة اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر، مؤكدا أنها نجحت في تطبيق تقنية الفيديو التي ستحقق العدالة بين الأندية في الدورى.

وعن اللائحة الجديدة، قال رئيس الاتحاد السابق: لم أشارك حتى الآن في إعداد اللائحة الجديدة باتحاد الكرة، والحديث عن تحكمها في مستقبل الكرة أمر غير مقبول، حيث إنه يقبل التغيير في أي وقت، وتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية ليس معناه خروجهم من الساحة الرياضية، ولكن يرجع ذلك لاعتراض الاتحاد الدولى على تحكم أندية القسم الثانى والثالث في 70% في مستقبل الكرة، كما لا أحد يستطيع منع أي إعلامى من خوض انتخابات اتحاد الكرة.