شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: الأهلى لا يحافظ على أبنائه ولكم فى غالى وبركات ومتعب عبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، النادي الأهلي بعدم المحافظة على نجومه وأبنائه بعد اقتراب نهاية مسيرتهم في ملاعب كرة القدم، أو بعد اعتزالهم.

وأكد عبد العزيز، فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لا يحافظ على أولاده، نجومه لما بتكبر بيطالبوهم بالرحيل ولا يتم تنصيبهم بمناصب إدارية أو فنية لائقة في النادى".

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وتابع مدرب الزمالك السابق: "الدليل على كلامي ده حسام غالي وأبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات، واعتقد أحمد فتحى مشي لهذا السبب".

فى سياق آخر، قال أيمن عبد العزيز، إنه سيشارك في مبادرة مزاد الخير لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، موضحًا: "ساتبرع بتيشرت الزمالك بعد الفوز بالأفروأسيوي في مبادرة مزاد الخير"، وتابع: "أدعو الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا".