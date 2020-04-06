شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للمصرى واللاعبون يوافقون على تخفيض رواتبهم للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي، قى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشري قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة المصري بتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.

من ناحية أخرى، قال طارق العشرى المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى إن المشكلة الرئيسية تكمن في عقلية اللاعب المصرى التي لم ترتقى إلى الاحترافية لأنه من الصعب اقناع اللاعب المصرى و75% من اللاعبين يحتاجون من يمشى وراهم "بعصاية"، على حد قوله.

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وأكد العشرى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، إنه يعمل أحيانا مثل العسكرى ويقوم بالمرور على اللاعبين فى المعسكرات من أجل انضباط اللاعبين.

وأضاف مدرب المصرى البورسعيدى، أنه عمل صحيفاً فى فترة سابقة بأحد الجرائد القومية، بالإضافة إلى عمله معلقا رياضيا فى إذاعة الشباب والرياضة.

قال العشرى: "أنا أول من اكتشف وليد سليمان فى بني مزار فى عام 2001 كنت أتولى مسئولية المساعد مع حلمى طولان وكان فى 18 سنة وعندما تم تصعيده لم يستمر معنا وفى الأخير توسط للعبه فى الجونة"، مضيفاً "وليد سليمان لديه القدرة على العطاء لأنه محارب ويستحق المكانة التى وصل إليها لأنه غير متذمر ويستمع للتعليمات جيدا".

وتمنى أن يكون هناك تنافس بين الأندية واللاعبين في الوقوف بجوار الدولة لمواجهة كورونا فى هذه الازمة، مضيفا مبادرتى بخصم نصف راتبى هدفها التنافس فى العامل للتكافل وهى مبادرة شمولية بتخصيص كل شعب مصر وأتمنى أن تكون تبرعات جماعية وتذهب لصندوق تحيا مصر.