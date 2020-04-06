شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: لا يوجد عروض لكريم العراقى.. ولن يتواجد معى سوى اللاعبين المنتمين للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي أن تدريب الأخير شرف وأنه اشترط الحصول على موافقة حرس الحدود للموافقة على تدريب المصرى.

وشدد العشري، في تصريحات البرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، على ضرورة تحلي لاعبوه بالانتماء، تعليقا على تصريحات كريم العراقي لاعب الفريق بأنه سينتقل للنادي الذي تكون فرصة مشاركته فيه أعلى، ليقرر النادي توقيع عقوبة مالية على اللاعب.

وقال العشرى: "احنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث في الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أنني أحب الانتماء، ولن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحب النادي ومستعد للتضحية والقتال لأجله".

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وأضاف العشري : "ليس هناك عروض رسمية للعراقي من الأهلي أو الزمالك، كلها عمليات جس نبض"، متابعاً "تمنيت ألا يخرج كريم العراقي للحديث في الإعلام، خصوصا أنه لاعب صغير، لم يلعب في المصري سوى عامين، ويتبقى له عامين في عقده".