أيمن عبد العزيز: حسام عاشور هيفيد الزمالك ورحيله عن الأهلى غلطة كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد العزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، إن حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لو انتقل إلى صفوف الفارس الأبيض سيكون مفيدا للغاية.
وأكد عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية: "حسام عاشور مفيد لأي فريق وليس للزمالك فقط وأنصحه بعدم الاعتزال، ورحيله عن الأهلي غلطة كبيرة ولكن الأحمر اخطأ في طريقة التعامل معه".
أضاف مدرب الزمالك السابق إن رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خطأ كبير، مضيفًا: "أحمد فتحي لاعب محترم وأنا أعرفه جيدًا ولكن مستغرب من قرار رحيله عن الأهلي رغم العرض الجيد المقدم من إدارة الأهلي".
وتابع: "كان يجب على فتحي ألا يرحل عن الأهلي وأن يحافظ على قيمته وقامته داخل الأهلي، وعليه ألا ينظر إلى المادة من أجل ختام حياته في النادي الأهلي".
وشهدت الفترة الماضية تفاوض أحد وكلاء اللاعبين مع حسام عاشور حول انضمامه إلى الزمالك وعلم ”الخليج 365” إن اللاعب طلب التوقيع على عقد يمتد لثلاثة مواسم وبذلك يبقى الأقرب حاليا لحسام عاشور إن يتمم تلك المفاوضات فى المرحلة القادمة حال عدم اتخاذه قرار بالاعتزال نهاية الموسم.
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