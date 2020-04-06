شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام: نعمل على عقد جلسة صلح بين جريشة ونور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي باتحاد الكرة أن هناك محاولات لعقد جلسة صلح بين جهاد جريشة و إبراهيم نور الدين خلال الساعات المقبلة .

أضاف وجيه أحمد فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة on time ويقدمه سيف زاهر الثنائى الحكام جريشة ونور الدين من الحكام الكبار و أتمني إنتهاء الأزمة بينهما ، مؤكدا أننهما يرتبطان بعلاقة جيدة والروح الطيبة ستنهي الأزمة بينهما.

حدد اتحاد الكرة، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للتحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكم الدولى جهاد جريشة ضد الدولى إبراهيم نور الدين، بعد أن أكد الأخير لمسئولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التى تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة.

وقدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية بالإضافة إلى لجنة الحكام والتى يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.

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وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من احدي جرويات واتس اب الخاصة بالحكام.

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي، عقب الاستقالة التي تقدم بها جمال الغندور من منصبه هو وجميع أعضاء لجنته، موضحا أن القرار نهائي وواضح تماما.