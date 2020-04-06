أبو ريدة: نخطط لاستضافة نسخة 2030 لكأس العالم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وجود تنسيق خلال الفترة الحالية من أجل استضافة مصر لكأس العالم في نسخة مقبلة.

وأضاف أبو ريدة، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الأمر سيكون واردًا خلال نسخة 2030 من البطولة العالمية، قائلًا: "هناك تنسيق من أجل استضافة كأس العالم في مصر، نستطيع تصحيح أخطاء الماضي بالتأكيد".

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا: "العمل سيكون من أجل مونديال 2030، وكافة الأمور الخاصة به سيتم مناقشتها في الفترة من 2022 إلى 2024".

واختتم حديثه: "نعمل على استضافة مصر للبطولة يومًا ما، الأمر وارد جدًا بالنسبة لنا".