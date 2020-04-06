محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه يفكر في الترشح على نفس المنصب خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية والتي ستقام بعد عدة أشهر.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن عدم تواجده في منصب رئيس اتحاد الكرة المصري يصعب من مهمته في الاتحادين الأفريقي والدولي.

وقال أبو ريدة: "لا تعارض بين رئاسة الاتحاد المصري وكاف، ولكن كل أعضاء المجلس التنفيذي في فيفا وأفريقيا هم رؤوساء اتحاد ولذلك سيكون الأمر صعب للغاية أن لا أكون رئيسًا للاتحاد المصري".

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وأكمل: "لذلك أفكر في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، عدم وجودي كرئيس له يصعب موقفي في اللجنة التنفيذية لفيفا وكاف".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تغير في قائمتي إذا خضت انتخابات اتحاد الكرة، يجب أن يتواجد بها وجوه جديدة بالتأكيد".

واختتم: "أتحفظ على تخصيص مقعدين للمرأة في تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة، هذا غير مقبول في مجتمعنا خلال الفترة الحالية".