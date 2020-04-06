السقا: اتفقنا مع لاعبي المصري على التنازل عن50% من رواتبهم لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، تنازل الجهاز الفني للفريق عن نصف راتبه لإدارة النادي بعد إيقاف النشاط الكروي في مصر بسبب فيروس كورونا.

وأشار السقا في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن لاعبي الفريق أيضًا وافقوا على التنازل عن 50% من مستحقاتهم المالية لنفس السبب.

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وقال المدير الرياضي للفريق البورسعيدي: "الجهاز الفني للمصري بقيادة طارق العشري تنازل عن 50% من راتبه لإدارة النادي بسبب أزمة كورونا الحالية".

وأكمل: "كذلك اللاعبين، تحدثنا معهم من أجل التنازل عن جزء من رواتبهم، ولكن الأمر أخذ بعض الوقت قبل أن نحصل على موافقة الجميع".

واختتم: "فوضنا ستة لاعبين للحديث بلسان الجميع، وحصلنا على موافقتهم بالفعل من أجل التنازل عن 50% من مستحقاتهم لدى النادي بعد أزمة إيقاف النشاط".