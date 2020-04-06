خبير لوائح رياضية يكشف.. هل يتوج الأهلي بالدوري حال إلغاءه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، إنه لا يوجد قانون في اللائحة يتيح منح الفريق المتصدر بالدوري، لقب البطولة في بلده في حالة إلغاء المسابقة لوجود حالة طارئة.

وقال فضل الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الدوريات الوطنية يعود تنظيمها للاتحاد الوطني الخاص بذلك الدوري".

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وعن إقرار الاتحاد البلجيكي بتتويج نادي كلوب بروج بالدوري، قال فضل الله: "هذا شأن داخلي بالاتحاد البلجيكي، والاتحاد المحلي يقرر ذلك بنفسه، وهذا ليس له علاقة بتتويج الأهلي بالدوري في مصر كونه متصدر المسابقة، لأنه لا يوجد شئ في اللائحة تقول ذلك".

وأضاف: "من القواعد العامة عدم الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، متبقي 17 مباراة في الدوري أي الدور الثاني كاملاً، من الممكن أن تغير هذ المباريات مصير الدوري، فلا يجوز إعطاء المتصدر لقب الدوري".

وأتم فضل الله تصريحاته: "يجوز لاتحاد الكرة تغيير شكل المسابقة أو إعطاء المتصدر لللقب في حالة وحيدة، هي أنه يجب أن توافق جميع أندية الدوري على منح اللقب للفريق المتصدر، وإذا لم يوافق فريق واحد فقط، لا يجوز إعطائه للمتصدر".