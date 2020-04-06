هاني أبو ريدة: كنت أول من تقبل النقد ووصلنا كأس العالم بعد غياب 28 عاما

علق هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، على تقبله للنقد ووصف اتحاد الكرة السابق بالفاشل.

وقال أبوريدة في تصريحات تلفزيونية: كنت أول من تقبل النقد والغضب الجماهيري للخروج الفني للمنتخب من كأس الأمم الأخيرة وتقدمت باستقالتي. وتابع: مستوى المنتخب المصري لم يكن يؤهله للفوز بالبطولة

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لكن هذا اتهام مجحف يقضي على طموح أي أحد آخر للعمل والإنجاز.

وشدد على أن منتخب مصر غاب عن كأس الأمم 3 مرات متتالية ومعانا المنتخب صعد كأس الأمم ولعب النهائي على كأس البطولة، ووصل كأس العالم بعد غياب

28 سنة في إنجاز عظيم كان مطلبا شعبيا وجماهيريا وتحقق بمجهود جبار .

وأشار أبو ريدة إلي أنه تم إعداد المنتخب الأوليمبي على مدار سنتين للفوز ببطولة إفريقيا والصعود للأوليمبياد مع شوقي غريب والحمدلله نجحوا.

وقال رئيس اتحاد الكرة السابق إن الاتهام بالفشل في غير محله .. ممكن يكون في أخطاء لكن لا يمكن اختزالها في كلمة فشل .. ما تحقق إنجاز بكل المقاييس

