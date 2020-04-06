هاني أبوريدة: الاستعانة بنفس الوجوه القديمة في قائمتي الانتخابية غير مقبول

علق هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم على ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة. وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "الاستعانة بنفس الوجوه القديمة في قائمتي الانتخابية غير مقبول". وتابع: أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالعديد من الوجوه الجديدة التي نتعشم معها أن نحقق النجاح المطلوب في الفترة المقبلة بإذن الله. من الوجوه الجديدة التي نتعشم معها أن نحقق النجاح المطلوب في الفترة المقبلة بإذن الله. Advertisements وأشار إلى أنه كان حزينا لعدم انتخاب كابتن النادي الأهلي السابق وائل جمعة في الانتخابات الماضية. وشدد رئيس اتحاد الكرة السابق على أن قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه على الرغم من طلبات قادة اتحادات أفريقية العديدة لذلك. أن قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه على الرغم من طلبات قادة اتحادات أفريقية العديدة لذلك. من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021. وتابع أبوريدة: "بدون دعم الدولة وأجهزتها لن يكتب النجاح لأي شخص في أي منصب دولي .. وأتشرف بكل المصريين الذين رشحوني لهذا المنصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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