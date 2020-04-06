تحدث هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة السابق عن أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني خلال فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019. وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : " أبلغني الجهاز بقرار استبعاد وردة .. Advertisements وأبلغتهم بدعمي للقرار بناء على ما تم عرضه عليا من أسباب". وأبلغتهم بدعمي للقرار بناء على ما تم عرضه عليا من أسباب". واضاف : :ذهبت المعسكر لأجد كل لاعبي المنتخب متضامنين في طلب عودة اللاعب في وجود السيد وزير الرياضة .. وطلب محمد صلاح منحه فرصة ثانية " فرصة ثانية " وتابع : " أشار اللاعبين إلى عدم صحة المعلومة الأولى أن الواقعة تمت خلال المعسكر الحالي، وأنها منذ فترة طويلة سابقة .. تكاتفوا وطالبوني بالتعامل بروح الأب.. فكانت الموافقة على طلبهم لعدم تفكك المنتخب وضرب الروح المعنوية للاعبين خلال بطولة مهمة.. ولإنهاء التوتر بينهم وبين الجهاز الفني خلال مرحلة صعبة جدا من البطولة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة عن مشكلة وردة : الجهاز الفني هو سيد قراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.