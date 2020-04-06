أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة كاف

كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم حقيقة ترشحه لرئاسة كاف. وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية : "الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي سابق لأوانه، يوجد رئيس حالي الآن له كل الاحترام، لم أحسم قراري". لأوانه، يوجد رئيس حالي الآن له كل الاحترام، لم أحسم قراري". وأضاف : " من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021". وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021". وأردف : " بدون دعم الدولة وأجهزتها لن يكتب النجاح لأي أحد في أي منصب دولي .. وبتشرف بكل المصريين الذين رشحوني لهذا المنصب عبر وسائل التواصل الإجتماعي".



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