شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: حسام عاشور هيفيد الزمالك ورحيله عن الأهلي غلطة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لو انتقل إلى صفوف نادي الزمالك سيكون مفيد للغاية.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور مفيد لاي فريق وليس للزمالك فقط وأنصحه بعدم الاعتزال"

وتابع: "رحيل حسام عاشور رحيله عن الأهلي غلطة كبيرة ولكن الأهلي اخطأ في طريقة التعامل معه"