شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضم كريم العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري، أ، الأهلي والزمالك لم يطلبا التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي.

قال السقا في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات من الناديين لضم كريم العراقي".

وتابع: "كريم العراقي شخصية رائعة ولاعب صاعد ودائما ما أقول له إنه أعطى للمنتخب الأولمبي لكن أمامه الكثير ليعطيه للمصري".