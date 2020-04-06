شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضم كريم العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري، أ، الأهلي والزمالك لم يطلبا التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي.
قال السقا في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي مفاوضات أو اتصالات من الناديين لضم كريم العراقي".
وتابع: "كريم العراقي شخصية رائعة ولاعب صاعد ودائما ما أقول له إنه أعطى للمنتخب الأولمبي لكن أمامه الكثير ليعطيه للمصري".
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