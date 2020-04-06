شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: جمال الغندور تسرع في تقديم استقالته ورفضت خلافته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة سابقا، إنه سعيد بتطبيق تقنية الفيديو كأول دولة في أفريقيا مع دولة المغرب، وإن هذا نجاح كبير.

وأكد عصام عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية:"كنت أتمنى أن لا ترحل لجنة جمال الغندور في هذه الفترة"

وتابع: "كنت أتمنى أن يستمر ويكمل ذلك النجاح الكبير وهو غير موفق في هذا القرار"

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اعترف عصام عبدالفتاح،بوجود مفاوضات من قبل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من أجل تولي مهمة رئيس لجنة الحكام خلفا لجمال الغندور.

وأكد عبدالفتاح: "حدثني أحد أعضاء اللجنة الخماسية ولكنني رفضت وشددت أنني غير مناسب لتلك الفترة"

وتابع: "طالبته بتقديم العون للكابتن وجيه ومساندته في تلك الفترة بعد رحيل جمال الغندور"