شكرا لقرائتكم كلوب يوافق على تخفيض راتبه مع ليفربول لمواجهة أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وافق على تخفيض راتبه مع فريقه، تضامنا منه مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاط الكروي على خلفية انتشار فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن يورجن كلوب مدرب ليفربول والاسكتلندي دافيد مويس مدرب وست هام يونايتد، استجابا لطلب رابطة الأندية بتخفيض أجور المدربين بنسبة 30 % حيث كانا الوحيدين حتى الآن من بين 20 مدربا بالبريميرليج.

وتنتظر رابطة الأندية من بقية المدربين السير على نهج كلوب ومويس والموافقة على تخفيض روابتهم تضامنا مع الأزمة.

كانا الثنائي إيدي هاو مدرب بورنموث وجراهام بوتر مدرب برايتون قد أعلنا تخفيض أجورهما ولكن ليس ضمن الحملة التى أقرتها رابطة الدروي الانجليزي.