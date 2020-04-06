شكرا لقرائتكم عبد العزيز: الأهلي مش بيحافظ على أولاده واسألوا غالي وبركات وتريكه ومتعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن النادي الأهلي لا يحافظ على نجومه بعد اقتراب نهاية مسيرتهم في ملاعب كرة القدم.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لا يحافظ على أولاده، نجومه لما بتكبر بيطالبوهم بالرحيل ولا يتم تنصيبهم بمناصب إدارية أو فنية لائقة في النادي"
وتابع: "الدليل على كلامي ده حسام غالي وأبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات، واعتقد أحمد فتحي مشي لهذا السبب"
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