شكرا لقرائتكم طارق العشري: شرف لى تدريب المصري والفوز أهم من المتعة في خطتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن تدريب الأخير شرف وأنه اشترط الحصول على موافقة حرس الحدود للموافقة على تدريبه .

وأضاف العشري في مقابلة مع إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة على قناة اون تايم سبورت 2 ، أن كان يرغب في قيادة فريق جماهيري ولم يحالفنا الحظ في التأهل للكونفدرالية .

وتابع العشري أن الحالة النفسية وعدم توافر البدائل أهم عقباته في المصري وكنت سعيد بتوقف الدوري لاعادة تنظيم وترتيب اوراقي وأنها فرصة جيدة حال استكمال الدوري وتعتبر فترة اعداد اخري وأتمنى الانضباط داخل وخارج الملعب.

وأكد مدرب المصري أنه يلعب على النتائج أولا وقبل أي شيء أن الفوز بالنسبة له أهم من المتعة وفلسفته تعتمد على الفوز أولا وكل ما أحاول عمله تقصير مسافة اللعب ليكون الملعب في 40 ياردة فقط وبالعب على الضغط وتضييق المساحة .

وشدد على أنه لا يوجد عرض رسمي للاعبه كريم العراقي من الاهلى او الزمالك مؤكدا أنه أخطا عندما خرج بتصريحات للاعلام حول احترافه ، مضيفا لن يتواجد معى الا اللاعب المحارب ، وإمكانيات اللاعبين هي التي تحدد خطة اللعب

وعبر المدير الفني للمصري عن معاناته الكبيرة مع اللاعبين لضبط وزنهم واللالتزام بكل التعليمات الفنية والبدنية

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