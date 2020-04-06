شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: لو مكان فتحي كنت كملت في الأهلي ولكنه بص للفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خطأ للغاية.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي لاعب محترم وأنا اعرفه جيدا ولكن مستغرب من قرار رحيله عن الأهلي رغم العرض الجيد المقدم من إدارة الأهلي"

وتابع: كان يجب على فتحي ألا يرحل عن الأهلي وأن يحافظ على قيمته وقامته داخل الأهلي، وعليه ألا ينظر إلى المادة من أجل ختام حياته في النادي الأهلي"