شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: لو مكان فتحي كنت كملت في الأهلي ولكنه بص للفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب نادي الزمالك سابقا، إن رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء خطأ للغاية.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتحي لاعب محترم وأنا اعرفه جيدا ولكن مستغرب من قرار رحيله عن الأهلي رغم العرض الجيد المقدم من إدارة الأهلي"
وتابع: كان يجب على فتحي ألا يرحل عن الأهلي وأن يحافظ على قيمته وقامته داخل الأهلي، وعليه ألا ينظر إلى المادة من أجل ختام حياته في النادي الأهلي"
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن عبد العزيز: لو مكان فتحي كنت كملت في الأهلي ولكنه بص للفلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.