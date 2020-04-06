شكرا لقرائتكم أحمد سعيد أوكا يكشف عن خلافه مع حسام غالي في الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد سعيد أوكا مدافع فريق نادي مصر، عن سبب خلافه مع حسام غالي مدير الكرة بالجونة في الموسم الماضي، بسبب عدم تقدير الأخير له في ملف تجديد تعاقده قبل بداية الموسم الحالي.

وقال أوكا في تصريحات تلفزيونية: " حسام غالي لم يقدرني ماديا ومعنويا عندما تولى منصب مدير الكرة بنادي الجونة رغم انني كنت قائد للفريق".

وأضاف أنه غضب من معاملة غالي معه ورحل عن الجونة قبل انتهاء الموسم، مؤكدا انه ندم على هذا القرار خاصة وانه كان قائد للفريق ولايصح له فعل هذا.

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وتابع أنه حصل على شارة القيادة في الجونة بالاتفاق مع اللاعبين الكبار مثل أحمد عيد ومحمد ناجي جدو.

وأتم أنه لم أشعر بالتقدير في الجونة ولذلك قرر الرحيل.