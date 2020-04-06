شكرا لقرائتكم أبو ريدة: رئاستى لاتحاد الكرة ستسهل مهمتى في الكاف.. والجبلاية تحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، أن رئاسة لاتحاد الكرة المقبل لا يتعارض نهائيا مع الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحاد الأفريقي "الكاف".

وقال المهندس هانى أبو ريدة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": لا يتعارض ترشحى لاتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي، بالعكس رئاسة الجبلاية تسهل موقفى في انتخابات الكاف، وستشهد قائمتى وجوه جديده ولن تكون بنفس الوجوه السابقة".

وعن إخفاق المنتخب، قال أبو ريدة: عندما تعاقدنا مع المكسيكى أجيرى كان هدفنا إعداد جيل لمونديال 2022، وبعد إسناد التنظيم لمصر تغير الهدف ولكن لم يحالفنه الحظ، بسبب أن مستوى المنتخب لم يؤهله، خاصة أن غياب الجماهير لفترات كبيرة أثر على مستوى الفريق".

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وعن أحداث السوبر، قال رئيس الاتحاد السابق: إن ما حدث أمر مخزٍ وغير مقبول خاصة أنك تلعب باسم مصر خارج بلادك وكان يجب أن نقدم سلوكا يليق بنا.

وأكد أبو ريدة، أن اتحاد الكرة هو من يحكم الكرة المصرية وليس الأهلى والزمالك، لكنهما لهما مكانة وثقل كبير، مؤكدا أن تطبيق اللائحة هو الحل للسيطرة على كل الأمور دون مجاملة أحد.

وعن حلم يتمنى تحقيقه، أكد أبو ريدة أن حلم حياته هو مشروع "الهدف" الذى لم يتخلى عنه حتى بعد استقالته من الجبلاية، خاصة أن الاتحاد الدولى متداخل في هذا المشروع.