شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: الخطيب قالى كمل فى أوروبا بعد علمه بتوقيعى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن عبد العزيز مدرب نادى الزمالك السابق أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه من أجل الحصول على خدماته خلال احترافه فى الدورى التركي.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "أول مكالمة كابتن الخطيب قالي أيه رأيك تنضم للأهلي ولكنني رفضت وقتله نصًا أنا أديت كلمة لنادي الزمالك"، مضيفًا: "النادي الأهلي نادي كبير ولكن أنا زملكاوي وصعب ارتدي تي شيرت الأهلي".

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وتابع: "الخطيب كلمني مرة أخرى بعدها بـ 10 دقائق، وقالي الزمالك هيديك كام والأهلي يدفع أكثر ولكنني قولتله أن المسألة ليست لها علاقة بالراتب".

وأتم: "بعدها بـ 10 دقائق كلمني ثالث مرة وقالى طيب كمل في الدوري التركي وأنت متألق فى نصيحه منه لعدم التوقيع لنادي الزمالك".

وكان أيمن عبدالعزيز قد أدلي بتصريحات في وقت سابق أكد خلالها أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأبيض يشبهه كثيرًا وأن لديه القدرة على التركيز خلال المباريات، وأوضح أيمن عبد العزيز خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الأسبوع الماضي أنه أول من طالب بمنح عبد الله جمعة اللعب فى الجهة اليسرى والذى ظهر بشكل جيد وكفاءة عالية، حيث تمكن من لفت انتباه المشجعين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.