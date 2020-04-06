طارق راشد يكشف عن مبادرة وادى دجلة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، إن ناديه أطلق مبادرة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية المتضررة من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح طارق راشد، إن النصف الآخر من مخزون الطعام، سيوجه إلى احد المؤسسات الخاصة بحماية أطفال الشوارع، والذي سيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة.
وأضاف:" دورنا غير مقتصر على إعداد وتهيئة الكوادر الرياضية المجهزة، بل يشمل إسهاماتنا نحو المجتمع وخاصًة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتفنا جميعًا ".
وتابع "فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التى تتطلب تكاتفنا جميعًا لرعاية ورفع مستوى الوعى عن الفئات التى تحتاج إلى دعم، مثل أطفال الشوارع أو العمالة غير المنتظمة والتي أدت الأوضاع الحالية إلى توقف أعمالها ومكوثها فى المنزل".
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