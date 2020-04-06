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طارق راشد يكشف عن مبادرة وادى دجلة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، إن ناديه أطلق مبادرة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية المتضررة من انتشار فيروس .

 

 

وقال طارق راشد، خلال تصريحات تليفزيوينية، إن مجموعة أندية وادى دجلة، قرروا المساهمة بمخزون الطعام في جميع الأندية بمحافظات مصر، والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضراوات، بحيث يوزع نصفه على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لدعم عائلاتهم والتخفيف عن سوق العمالة الغير منتظمة.

 

 

وأوضح طارق راشد، إن النصف الآخر من مخزون الطعام، سيوجه إلى احد المؤسسات  الخاصة بحماية أطفال الشوارع، والذي سيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة.

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وأضاف:" دورنا غير مقتصر على إعداد وتهيئة الكوادر المجهزة، بل يشمل إسهاماتنا نحو المجتمع وخاصًة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتفنا جميعًا ".

 

وتابع "فى ظل تلك الظروف الاستثنائية التى تتطلب تكاتفنا جميعًا لرعاية ورفع مستوى الوعى عن الفئات التى تحتاج إلى دعم، مثل أطفال الشوارع أو العمالة غير المنتظمة والتي أدت الأوضاع الحالية إلى توقف أعمالها ومكوثها فى المنزل".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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