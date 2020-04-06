شكرا لقرائتكم خبر عن طارق راشد يكشف عن مبادرة وادى دجلة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق راشد، رئيس نادى وادي دجلة، إن ناديه أطلق مبادرة تجاه أطفال الشوارع والعمالة اليومية المتضررة من انتشار فيروس كورونا.

وقال طارق راشد، خلال تصريحات تليفزيوينية، إن مجموعة أندية وادى دجلة، قرروا المساهمة بمخزون الطعام في جميع الأندية بمحافظات مصر، والذي يقدر بنحو 5000 كيلو من اللحوم والخضراوات، بحيث يوزع نصفه على أكبر عدد من العمالة اليومية والعمالة الغير منتظمة في مختلف المناطق في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لدعم عائلاتهم والتخفيف عن سوق العمالة الغير منتظمة.

وأوضح طارق راشد، إن النصف الآخر من مخزون الطعام، سيوجه إلى احد المؤسسات الخاصة بحماية أطفال الشوارع، والذي سيصرف على وجه التحديد في أربعة ملاجئ مندرجين تحت رعاية وإدارة المؤسسة.

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وأضاف:" دورنا غير مقتصر على إعداد وتهيئة الكوادر الرياضية المجهزة، بل يشمل إسهاماتنا نحو المجتمع وخاصًة في تلك الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتفنا جميعًا ".