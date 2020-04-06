شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: لا علاقة للأهلى بإعلان بروج بطلاً للدورى البلجيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أنه لا يوجد قانون دولى موحد يتيح لكل الاتحادات الكروية المحلية منح فريق لقب الدوري فى بلده فى وجود حالة طوارئ.

وأوضح فضل الله، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "منح أي اتحاد كرة محلي لقب الدوري لفريق متصدر أمر داخلي يقرره كل اتحاد محلي ولا يوجد قانون يحكمه".

وعن سؤاله عن إعلان بلجيكا تتويج بروج بلقب الدوري المحلي بعد تصدره المسابقة قبل فترة توقف النشاط بسبب وباء كورونا أوضح: "هذا شأن داخلى وكل اتحاد محلى يقره بنفسه وهذا ليس له علاقة بتتويج الأهلي بالدوري في مصر كونه متصدر المسابقة".

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وشرح خبير اللوائح شروط تتويج فريق باللقب في بلده حال توقف النشاط الرياضي قائلاً:" يجب أن توافق جميع الأندية المنافسة بلا استثناء على منح الدرع للفريق المتصدر"، وأكمل: وفي حالة رفض أي نادٍ من الأندية المتنافسة لا يتم منح الفريق المتصدر اللقب".

وشدد محمد فضل الله، على أنه لا يجوز قانوناً تخفيض عقد لاعباً أو مدرباً في ظل سريان العقد، قائلاً: "لا بد أن يكون تخفيض العقود بموافقة من الطرفين، إدارة النادى واللاعب أو المدرب".

وأنهى تصريحاته على أن جميع عقود اللاعبين والمدربين في مصر لا تتضمن بند تخفيض العقد في حالات الطوارئ التى لا تسمح بدفع النادي المقابل المالي المنصوص عليه في العقد.