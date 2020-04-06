شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يتبرع بلوحة تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق ومدرب نادى مصر الحالى، مشاركته فى مبادرة مزاد الخير من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم، وأثر على دخل العديد من الأسر، وأثر بالسلب على اقتصاد الدول.

أكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية إنه سيقوم بالتبرع بلوحه تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير"، وتابع: "أطالب الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر الفقيرة والمتضررة".

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وكان عدد من الرياضيين أعلنوا التنازل عن جزء من مستحقاتهم من أجل التصدى للأزمة التى سببها فيرس كورونا فى مقدمتهم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وطلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، كما تبرع نادى بيراميدز بـ 500 ألف وحدة طبية.

وكان أمير عزمى، وصف من يتحدث عن عودة الدورى بـ الجهل، مشيرا إلى أن عودة الدورى من الصعب الإعلان عنها الآن خاصة أن اللاعبين يحتاجون إعدادا ما بين شهر أو شهر ونصف فى ظل الراحة الطويلة التى حصلوا عليها.