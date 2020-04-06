أمير عزمي مجاهد يتبرع بلوحة تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق ومدرب نادى مصر الحالى، مشاركته فى مبادرة مزاد الخير من أجل دعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم، وأثر على دخل العديد من الأسر، وأثر بالسلب على اقتصاد الدول.
أكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية إنه سيقوم بالتبرع بلوحه تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير"، وتابع: "أطالب الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر الفقيرة والمتضررة".
وكان أمير عزمى، وصف من يتحدث عن عودة الدورى بـ الجهل، مشيرا إلى أن عودة الدورى من الصعب الإعلان عنها الآن خاصة أن اللاعبين يحتاجون إعدادا ما بين شهر أو شهر ونصف فى ظل الراحة الطويلة التى حصلوا عليها.
وقال أمير عزمى الدورى المصرى مختلف عن الدورى الإنجليزى أو الإسبانى المتبقى فيهم ما بين 5 أو 6 مباريات فقط، لكن الدورى المصرى يعتبر متبقى فيه دور كامل، موضحا أن عودة الدورى ستزيد من الأعباء المالية على الأندية لمد فترة الموسم.
وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.
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