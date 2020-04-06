شكرا لقرائتكم خبر عن محمود طاهر : حققت 40 مليون جنيه أرباح للأهلي..وفوجئت بالخطيب فى ملعب الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق ، أنه نجح فى تحقيق أرباح 40 مليون جنيه لخزينة النادي فى ميزانية النادي وتم تسليمها للمجلس الجديد الحالي برئاسة محمود الخطيب.

حكي محمود طاهر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، عن الموقف الذى جمعه بمحمود الخطيب وقت أن كان طاهر رئيس النادي الأهلي قائلا :" فوجئت فى ملعب الوداد المغربي بوجود محمود الخطيب وسارعت بالترحيب به فهو قيمة وقامة و أرتبط معه بعلاقة وطيدة وهذا شعور طبيعي تجاه الخطيب ولا ادعي التمثيل ، مؤكداً أن هذه أمور عادية داخل النادي الأهلي وعلاقة الحب و الإحترام بين أبناء النادي.

أكد محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق أنه لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة ولم يفكر فى مثل هذا الأمر ، مشددا :" لا أفكر فى هذا الأمر حاليا. . الأمور بالنسبة لى تجعل الأمر بعيدا عن حساباتى".

يأتى هذا فى الوقت الذى وجه فيه محمود طاهر عبر قناة أون تايم سبورت الشكر للقيادة المصرية على المجهودات المبذولة و الأداء الحكومي فى أزمة فيروس كورونا ،مؤكداً أنه فخور بالإدارة الحكيمة من قبل الدولة المصرية و التى تفوقت على دول كبري.