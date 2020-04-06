شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر: الأهلى طلب الحصول على خدماتى.. وهذا ما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف علي جبر، مدافع الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، بوجود مفاوضات من مسئولى الأهلي مع ناديه من أجل ضمه والحصول على خدماته، موضحًا: "المفاوضات كانت بين الأهلي وبيراميدز ولكن لا أعلم بتفاصيل تلك المفاوضات". وتابع مدافع الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي أبدى رغباته في شرائي وفجأة علمت أن المفاوضات فشلت ولم تكتمل ولكن لا اعرف السبب". Advertisements وكان علي جبر على وشك الانتقال للأهلي في الموسم الماضي، إلا أن ثمة خلاف مادي بين النادي واللاعب منع انتقاله للقلعة الحمراء في وقتها، لتغلق الإدارة الحمراء ملف ضمه نهائياً وتتجه للتعاقد مع لاعبين أخرين.

وكشف مدافع منتخب مصر ونادي بيراميدز، عن تفاصيل عقده مع الفريق السماوي وتوقيت انتهاءه، قائلاً: "عقدي مع بيراميدز يستمر موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري". وعن تمديد العقد، قال علي جبر: "الكلام في هذه النقطة سابقة لأوانها كثيرا واعتقد أن لا أحد يفكر في ذلك بسبب توقف النشاط الكروي".

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