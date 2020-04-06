شكرا لقرائتكم خبر عن حارس بيراميدز : نكافح كورونا في ظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الشناوى، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن ماتردد حول رفض لاعبي فريقه، تخفيض عقودهم، في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، غير صحيح.

وأضاف أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية ، إنه لم يحدث أن رفض لاعبي بيراميدز تخفيض العقود، مؤكدا :" نحن في ظروف صعبة ، ولا مجال للحديث في أي شيء يخص الكرة في الوقت الحالي".

وأوضح أحمد الشناوي، إن نادي بيراميدز، قام بتوفير 500 ألف وحدة طبية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا أن لاعبي بيراميدز اعتادوا على الأعمال الخيرية دومًا، كل بحسب قدرته.

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وأتم قائلا :" نحن نقدم على أعمال خيرية من خلال خصم عقودنا، كل بحسب قدرته، لدعم الأسر المتضررة".