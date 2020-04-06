أبو ريدة: لوائح اتحاد الكرة قابلة للتغيير.. ونحتاج لوجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أن مجلس الجبلاية المقبل بحاجة لتواجد وجوه جديدة به، مع تحقيق التوازن باستمرار عناصر تمتلك الخبرات.

وأشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى عدم وجود بند يمنع تواجد الإعلاميين في لائحة اتحاد الكرة المصري الجديدة، لافتًا إلى أنه يتمنى مشاركة الجميع وليس حظر أي فرد.

وقال أبو ريدة: "مستوى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا كان مخيب للآمال، وكان علينا كاتحاد كرة الرحيل أدبيًا، ولذلك كان قرار استقالتنا".

وأكمل: "عقدت جلسة مع رئيس الاتحاد الدولي وكذلك أشرف صبحي وزير الرياضة وكان القرار هو تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة حاليًا".

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وأضاف: "لم أشارك في لائحة اتحاد الكرة الجديدة نهائيًا، وللعلم دائمًا اللوائح تكون ليست كاملة ولذلك نقوم بتعديلها بشكل دوري في الاتحاد الدولي".

وأوضح : "لوائح اتحاد الكرة قابلة للتغير في أي وقت، واللائحة الجديدة سيتم النظر فيها من جانب الاتحاد الدولي وسيبدي ملاحظات عليها، الحديث عن لائحة تتحكم في مستقبل الكرة المصرية غير مقبول".

وأردف: "لا يوجد بند يخص الإعلاميين من وجهة نظري، كل شخص عليه أن يحدد إذا كان هناك تضارب للمصالح بين عمله الحالي واتحاد الكرة، أرى أن كل من له القدرة على المشاركة في تطوير الكرة فأهلًا وسهلًا به".

موضحًا: "الأصل بالنسبة لي هو السماح للجميع بالمشاركة وليس الحظر، الاتحاد الدولي لا يوجد به أي شيء يخص بند الثمان سنوات، ولذلك فلا أرى ضرورة لتواجده".

واختتم: "اتحاد الكرة بحاجة لوجوه جديدة، يجب أن يكون هناك توازن بين الخبرات والوجوه الشابة، كنت حزين جدًا لعدم تواجد وائل جمعة، وسعدت بظهور حازم إمام، وهو ما يجب أن يحدث في المرحلة المقبلة".