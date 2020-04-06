محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الحديث عن تواجده على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سابق لأوانه.
أشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصر تدعم أحمد أحمد رئيس كاف الحالي بشكل كبير، وذلك كون مقر الاتحاد يتواجد على أرضها.
وقال رئيس الاتحاد المصري السابق: "الحديث عن رئاستي للاتحاد الأفريقي شرف كبير ولكنه سابق لأوانه، هناك رئيس حالي لكاف ويجب احترامه وما زال متبقي عام كامل على إجراء الانتخابات".
واختتم: "مصر تدعم أحمد أحمد من واقع مسؤولية الدولة كونها مستضيفة لمقر كاف، ولذلك نسانده بشكل كبير جدًا وهذا أمر هام أن تحافظ الدولة على مثل هذه الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة يوضح موقفه من رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.