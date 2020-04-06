أبو ريدة يوضح موقفه من رئاسة الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الحديث عن تواجده على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سابق لأوانه.

أشار أبو ريدة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصر تدعم أحمد أحمد رئيس كاف الحالي بشكل كبير، وذلك كون مقر الاتحاد يتواجد على أرضها.

وقال رئيس الاتحاد المصري السابق: "الحديث عن رئاستي للاتحاد الأفريقي شرف كبير ولكنه سابق لأوانه، هناك رئيس حالي لكاف ويجب احترامه وما زال متبقي عام كامل على إجراء الانتخابات".

واختتم: "مصر تدعم أحمد أحمد من واقع مسؤولية الدولة كونها مستضيفة لمقر كاف، ولذلك نسانده بشكل كبير جدًا وهذا أمر هام أن تحافظ الدولة على مثل هذه الأمور".