ملف الأحد.. رسالة غامضة من وليد سليمان.. والحضري يعتذر لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 5ابريل 2020.
طاهر: الأهلي يمر بظروف ٢٠١٤.. وتركت فريق الكرة محققا أرباح ٤٠ مليون جنيه
خبير لوائح رياضية يكشف.. هل يتوج الأهلي بالدوري حال إلغاءه؟
ميتشو يتحدث عن اهتمام جيرارد بضم مهاجم الزمالك لرينجرز
محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة
ميتشو يتحدث عن تجربته مع الزمالك.. ويوجه نصيحة لمصطفى محمد
عبدالله السعيد يتحدث عن أزمة عاشور مع الأهلي.. ولاعب يتمناه في بيراميدز
جبر: الأهلي دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضمي.. ولا أعلم سبب التعثر
مصدر لمصراوي: الأهلي وعد بالتكفل بعلاج مؤمن زكريا كاملًا
"بعد إصابته بفيروس كورونا".. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي
عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك
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