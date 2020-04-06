أيمن عبد العزيز: أتمنى انتقال حسام عاشور للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كد أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى انتقال حسام عاشور لاعب الأهلي إلى القلعة البيضاء في ظل الاستفادة التي سيتمتع بها الأبيض بتواجده.

وأشار عبد العزيز في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن تصرف أحمد فتحي بالرحيل عن الأهلي يعد خاطئًا من وجه نظره.

وقال مدرب الزمالك السابق: "الأهلي لا يحافظ على أبناءه، دائمًا ما يطالب نجومه بالرحيل بعد وصولهم لسن معين ولا يقوم بتعينهم في مناصب إدارية أو فنية لائقة".

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وأكمل: "الدليل على ما أقوله هو حسام غالي، محمد أبو تريكة، عماد متعب ومحمد بركات، وأعتقد أن أحمد فتحي رحل لهذا السبب".

وأضاف: "رغم ذلك، أتعجب من رحيل أحمد فتحي رغم أن العقد الذي تقدم به الأهلي له كان جيدًا، كان يجب عليه ألا يرحل وأن يحافظ على قيمته داخل النادي ولا ينظر إلى الأمور المادية".

واختتم: "أنصح حسام عاشور بعدم الاعتزال، هو مفيد لأي فريق وسيكون مفيد للزمالك جدًا، رحيله عن الأهلي خطأ كبير منهم وأخطأوا في طريقة التعامل معه".