محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري، أنه وافق على تدريب الفريق البورسعيدي، لانه كان لديه رغبة تولى فريق جماهيري، فلم يسبق أن نال هذا قبل ذلك داخل مصر.
وقال العشري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة لقناة أون تايم سبورتس:" لم اتولى فريق جاهيري قبل المصري داخل مصر، و كان لدي شغف انى اتولى فريق جماهيري لكن الظروف كانت منذ البداية".
وأضاف:" منذ البداية واجهت عدة مشاكل كانت من ضمن أسباب الخروج من أفريقيا، وحاولت في الأيام الأولى تنظيم بعض الأمور داخل الفريق".
وتابع:"طريقتي مختلفة عن ايهاب جلال لا اهتم بالمتعة الكروية في المقام الأول ولكن افضل النتائج والمكسب، لكن احاول السعي لتحقيق الامرين معا"..
وأوضح، أن المصري يواجه أزمة الحرمان من القيد حتى يناير المقبل، وهذا امر صعب لنا لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعن تصريحات كريم العراقي الأخيرة علق قائلا:" بالتأكيد تابعتها و لن نتهاون في تطبيق اللائحة بخصوص التصريحات، نرثي مباديء داخل النادي، ونحب الانتماء وافضل اللاعب الذي يتمسك بفريقه".
واتم تصريحاته:"لن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحارب من أجل المصري، مصلحة الناي فوق اي شي، وكنت اتمنى عدم خروجه في الاعلام، فهو لا يزال لاعب صغير ويجب التركيز مع فريقه أولا".
كانت هذه تفاصيل خبر العشري يتحدث عن فلسفته التدريبية.. ويعلق على تصريحات كريم العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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