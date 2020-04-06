ميتشو يتحدث عن اهتمام جيرارد بضم مهاجم الزمالك لرينجرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض لديه مستقبل مشرق لفريقه ولمنتخب بلاده
وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" ستفين جيراد أراد ضم مصطفى محمد الى رينجرز الاسكتلندى".
وأضاف:" مصطفى محمد لديه مستقبل مشرق للزمالك ولمصر، عليه ان يخدم فريقه بشكل افضل، يجب ان يقدم افضل ما لديه حتى يتواجد بعد ذلك في اوروبا".
وأوضح، أن أهم ما يميز فريق الزمالك حاليا هو روح الفريق، لافتا أن فرجانى ساسي وطارق حامد وبن شرقي وزيزو هم الأبرز .
وأتم المدير الفني لمنتخب زامبيا:" فريق الزمالك استطاع حصد عدد من البطولات مؤخرا ولديه لاعبين يمكنهم الاحتراف في الخارج، واتمنى ان يحصل الفريق على دوري أبطال أفريقيا".
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