محمود طاهر يحسم موقفه من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "لم يخطر على بالي الترشح لاتحاد الكرة.. منذ أكثر من سنتين وأنا مبتعد عن الساحة الرياضية.. لا أعلم سبب إثارة هذا التساؤل في هذا التوقيت؟"

كما أكد طاهر دعمه لمجلس إدارة الاهلي حاليًا برئاسة محمود الخطيب: "ما أراه قد لا يكون الواقع، لأن العمل من الداخل مختلف عن الرؤية من خارج".

وأكمل: "يجب أن يترك كل مجلس يعمل دون ضغوط ونحميه، وهذا ما لم أتمتع به ومجلسي خلال فترة عملي".

وأضاف: "من يحب الاهلي يدعمه ولا أحد يتمنى أن يقع الاهلي؛ لأنه صرح كبير".

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وعن رحيل كبار الفريق بالأهلي: "مسألة بناء الفريق والإحلال والتجديد صعبة، مررنا بنفس التجربة عام ٢٠١٤ باعتزال وائل جمعة وأبوتريكة ونجوم الفريق، وبدأنا نضع قوام للفريق خلال موسم، وهذا يعتمد على تواجد لاعبين يتم تصعيدهم ومدير فني جيد؛ لإنجاح تلك التجربة".

ويرحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الثلاثي حسام عاشور، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي".

وأثنى على أداء رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أنه مدرب جيد، ولكنه طالب بعدم التسرع في الحكم: "جاريدو حصل على بطولة الكونفدرالية ولكن لم ينجح في الاستمرار".

كما طالب طاهر بتغيير قانون الرياضة، بما يسمح بتقدم وتطور الكرة المصرية، مضيفًا: "لا بد أن يحدث تضافر من كافة الجهود لإفادة الرياضة والكرة بدلا من الخلاف حول من يأتي رئيسًا لاتحاد أو نادٍ".

وأوضح: "نريد أن نكون فخورين بالرياضة مثلما نكون فخورين بالإجراءات الحالية حول فيروس كورونا".