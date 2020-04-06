جبر: الأهلي دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضمي.. ولا أعلم سبب التعثر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد علي جبر مدافع نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع فريقه من أجل التعاقد معه خلال الفترة الماضية.
وأشار جبر في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه ليس لديه علم بأسباب فشل المفاوضات، لافتًا إلى أن الأمور توقفت بشكل مفاجيء.
وقال جبر: "لا نلعب تحت ضغط في بيراميددز، بالتأكيد نريد دومًا تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، لكننا لا نعاني من الزخم الجماهيري".
وأكمل: "الأهلي دخل في مفاوضات مع بيراميدز من أجل ضمي في السابق، ولكن لا أعلم ما هي التفاصيل التي حدثت وقتها".
وأضاف: "الأهلي أراد التعاقد معي ولكن فجأة علمت بأن المفاوضات فشلت، وليس لدي أي علم بأسباب توقفها وفشلها".
وأوضح: "أخوض تدريبات منزلية حاليًا بمعدل 60 دقيقة كل يوم ولكنها بالتأكيد لا تكفي، فالتدريب في الملعب وصالة الألعاب البدنية مختلف".
واختتم: "نحاول فقط الحفاظ على ما نستطيع من معدلات اللياقة وعدم زيادة الأوزان تحسبًا لعودة النشاط الكروي في أي وقت".
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