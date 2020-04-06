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عبدالله السعيد يتحدث عن أزمة عاشور مع الأهلي.. ولاعب يتمناه في بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن أحمد فتحي وشريف إكرامي لاعبين كبار، مشيرا إلى أن أي فريق يتمنى ضمهما لصفوفه.

وأوضح السعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أنه يتمنى انضمامهما لصفوف بيراميدز، مستدركا: "الإدارة صاحبة القرار بشأن انضمامهما للفريق من عدمه.

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وأعلن شريف إكرامي أن الموسم الحالي هو الأخير له ضمن صفوف الأهلي، فيما رفض فتحي العرض المقدم من الأهلي لتجديد تعاقده.

وعن موقف حسام عاشور قائد الأهلي بعد إعلان الأهلي عدم تجديد تعاقده: "كل واحد على حسب رؤيته .. عاشور لاعب كبير وله مكانته.. في النهاية هو قراره وأتمنى له التوفيق سواء استمر في الملاعب أو قرر الاعتزال".

وبسؤاله عن توقعاته لمستقبل الدوري المتوقف بسبب فيروس ، قال السعيد: "المهم ان الدنيا تعدي بخير وسلام .. لا أعلم مستقبل الدوري".

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