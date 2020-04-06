ميتشو يتحدث عن تجربته مع الزمالك.. ويوجه نصيحة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للزمالك، أن تجربة تدريب الفريق الأبيض كانت عظيمة، لافتا أنه تعامل خلال تلك الفترة مع إدارة محترفة، وقابل العديد من اللاعبين الرائعين.

وقال ميشو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" فترة تواجدي مع الزمالك كانت جامعة الحياة في كرة القدم".

وأضاف:"تعلمت الكثير عن هذا الشغف المصري لكرة القدم، وشعرت انني في مكاني والجو العام كان رائع في مصر".

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وتابع:"سعيد بتحسن الزمالك والبطولات التي حققها مؤخرا وكنت موجود في مرحلة انتقالية وسعيد بها واتحمل كل الأخطاء التي حدثت وقتها ولم اعلق تلك الأخطاء على شماعة الأخرين".

وأوضح ميتشو، أنه يتمنى وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولا يزال يرتدي قميص المشجعين للفريق".

وأشار إلى أنه يشجع كل فريق تواجد به في وقت سابق والان هو يشجع زامبيا بنسبة 200% ويتمنى الفوز بأفريقيا معهم".

وأتم تصريحاته:"مصطفى محمد لديه مستقبل مشرق للزمالك ولمصر، عليه ان يخدم فريقه بشكل افضل، يجب ان يقدم افضل ما لديه حتى يتواجد بعد ذلك في اوروبا".