إبراهيم سعيد: رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سيؤئر على أداء الفريق

أكد إبراهيم سعيد نجم الزمالك الأسبق أن رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيؤثر سلبا على أداء الفريق الأحمر بكل تأكيد.

وكان أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع

الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وقال إبراهيم سعيد في تصريحاته إن أحمد فتحي بالنسبة له ليس كبيرا في العمر، بل قادر اللاعب على العطاء في الملاعب لموسم أو اثنين، ورحيله سيؤثر سلبا على أداء الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة أن فتحي يمتلك خبرات كبيرة مقارنة بمحمد هاني ظهير أيمن الفريق.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن أحمد فتحي بات قريبا من الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

