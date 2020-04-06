الجارحي عن تصريحات محمود طاهر: هذه هي مدرسة الأهلي

أشاد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بتصريحات المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.

وكتب الجارحي عبر فيسبوك:" «محمود الخطيب

رمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية».. كلمات بسيطة بمعان كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسئوليه.

وأضاف:" هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها.. الأهلي غير".