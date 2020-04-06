أشاد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بتصريحات المهندس محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.
وكتب الجارحي عبر فيسبوك:" «محمود الخطيبرمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية».. كلمات بسيطة بمعان كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسئوليه.
وأضاف:" هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها.. الأهلي غير".
كانت هذه تفاصيل خبر الجارحي عن تصريحات محمود طاهر: هذه هي مدرسة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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