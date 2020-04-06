عمر ياسين: الزمالك يتفق مع عمر جابر على العودة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو نادي الزمالك اتفقوا مع عمر جابر لاعب بيراميدز علي العودة الي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد هروب التونسي حمدي النقاز. الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد هروب التونسي حمدي النقاز. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "ورحب مسؤولو بيراميدز بانتقال اللاعب بشرط التوصل لمقابل مادي مناسب، خاصة في ظل سياسة بيراميدز خلال الفترة المقبلة بتخفيض عقود اللاعبين الكبار".

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