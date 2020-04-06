الأهلي يطلب الاطلاع على تقرير إصابة باهر المحمدي بالصليبي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلى اشترطوا الاطلاع على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات التي خضع لها باهر المحمدي في الفترة الماضية بألمانيا قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع مسؤولي الدراويش لضمه في فترةالانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "باهر كان قد تعرض للإصابة خلال إحدى مباريات الدوري، وجاء التشخيص المبدئي عبارة عنجزع في الرباط الداخلي للركبة، قبل ان يسافر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات في ظل وجود احتمالية لإصابته في الرباط الصليبي".
وتابع: "يعد باهر المحمدي أقوي المرشحين للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لخلافة أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
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