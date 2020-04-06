أمير عزمي يتبرع بلوحه تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير

قال أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، انه سيشارك في مبادرة مزاد الخير من أجل دعم الأسر المتضررة من من فيروس كورونا المستجد وأكد أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أعلن تبرعي بلوحه تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير". على قناة "النهار": "أعلن تبرعي بلوحه تتويج الزمالك بالكونفدرالية في مبادرة مزاد الخير". وتابع: "أطالب الجميع بالمشاركة في المبادرة من أجل دعم الأسر الفقيرة والمتضررة".

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