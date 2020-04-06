فرج عامر: لن أجبر لاعبي سموحة والجهاز الفني على تخفيض عقودهم

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه لا مساس بعقود العمال داخل النادي الأرزق. وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لن أمس عقود العمال في النادي". شاشة قناة الزمالك:" لن أمس عقود العمال في النادي". وأضاف:" لن أجبر أحداً من لاعبي سموحة أو الأجهزة الفنية في النادي على تخفيض عقودهم". الفنية في النادي على تخفيض عقودهم". وأوضح رئيس سموحة أنه لن يطلب من أحد تخفيض عقده سواء لاعباً أو مدرباً إلا أذا قام أحدهم بمبادرة في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

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