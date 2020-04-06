فرج عامر: الدوري سيعود في حالة السيطرة على كورونا

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يتوقع عودة الدوري المصري لائتئناف منافساته في حالة سيطرة الدولة على أزمة كورونا

خلال أسبوعين قادمين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في

حالة السيطرة على كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة أتوقع عودة الدوري".

وتابع:" أتمنى عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري فالجميع متعطش للعبة وأتمنى من الله أن تزول الغمة سريعاً وأن يحفظ الله مصر".